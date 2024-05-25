Англія

Дивіться відео найкращих моментів фінального матчу Кубка Англії, що відбувся 25 травня 2024 року.

У рамках фіналу Кубка Англії-2023/24 Манчестер Сіті зустрівся з Манчестер Юнайтед на Вемблі Стедіум і зазнав поразки.

Колектив Еріка тен Гага протягом першого тайму зустрічі двічі скерував м'яч у ворота Ортеги. Спочатку голом відзначився Гарначо, за чим послідував результативний удар Мейну. Номінальні господарі скоротили своє відставання завдяки голу Доку, але відігратися вже не встигли. Манчестер Юнайтед утринадцяте виграв цей турнір.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед у рамках фіналу Кубка Англії-2023/24:

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Доку, 87 — Гарначо, 30, Мейну, 39



Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Стоунз, Аке (Аканджі, 46), Гвардіол — Родрі — Сілва, де Брюйне (Альварес, 56), Ковачич (Доку, 46), Фоден — Голанд.



Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Мартінес (Еванс, 73), Далот — Амрабат, Мейну — Гарначо (Маунт, 90+3), Мактоміней (Лінделеф, 90+3), Рашфорд (Гойлунн, 74) — Фернандеш.



Попередження: Альварес — Мейну