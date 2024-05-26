Англія

Англійцю є, що розповісти в старості онукам.

37-річний англійський голкіпер Джо Гарт завершив професійну кар'єру. Про це повідомляє BBC.

"Я відчуваю, що найближчими тижнями на мій будинок впаде метеорит, тому що все було просто неймовірно.

Немає іншого місця на планеті, де б я хотів грати у футбол. Я подумав, що мій відхід був правильним вчинком. Я хотів зняти тиск із тренера і зробити все можливе для клубу, тому що йдеться про те, щоб клуб був успішним, а люди були щасливими", — сказав Гарт після свого рішення про завершення професійної кар'єри.

Останнім клубом в ігровій кар'єрі англійця був шотландський Селтік. З "кельтами" він у сезоні 2022/23 завоював требл у Шотландії. Минулого сезону — золотий дубль, перемігши в Кубку та чемпіонаті Шотландії. Загалом із Селтіком Гарт виграв сім трофеїв за три сезони.