Англія

Бельгієць хоче залишитися на Етіхаді.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне має намір продовжити контракт із клубом.

Як повідомляє The Mirror, бельгійський футболіст має намір відхилити пропозиції з Саудівської Аравії.

Зазначається, що сам футболіст має намір ще пограти в Манчестер Сіті.

Чинна угода Де Брейне з Манчестер Сіті розрахована до 30 червня 2025 року.

У поточному сезоні Кевін провів за "містян" 26 матчів: на його рахунку 6 голів і 18 асистів.