Бельгієць хоче залишитися на Етіхаді.
КЕВІН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES
26 травня 2024, 18:33
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне має намір продовжити контракт із клубом.
Як повідомляє The Mirror, бельгійський футболіст має намір відхилити пропозиції з Саудівської Аравії.
Зазначається, що сам футболіст має намір ще пограти в Манчестер Сіті.
Чинна угода Де Брейне з Манчестер Сіті розрахована до 30 червня 2025 року.
У поточному сезоні Кевін провів за "містян" 26 матчів: на його рахунку 6 голів і 18 асистів.