Англія

"Павичам" дещо не пощастило...

Сьогодні, 26 травня, у Лондоні відбувся фінал плей-оф Чемпіоншипа, в якому Лідс Юнайтед зазнав поразки від Саутгемптона (0:1) та не зміг завоювати путівку в англійську Прем'єр-лігу.

У сезоні, що завершився, Лідс посів 3-е місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа, набравши 90 очок у 46 матчах.

Як повідомляє Squawka, Лідс став першою командою з сезону-1997/98, яка набрала щонайменше 90 очок, але не змогла вийти в АПЛ. Того разу це не вдалося зробити Сандерленду.

Таким чином, Саутгемптон приєднався до Лестера та Іпсвіча, які гарантували свій вихід до АПЛ ще за підсумками регулярного сезону. Ці три команди замінять в "еліті" Лутон Таун, Бернлі та Шеффілд Юнайтед.