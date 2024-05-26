Англія

Визначився останній, 20-й учасник наступного сезону турніру.

У рамках фіналу плей-оф Чемпіоншипу-2023/24 за підвищення до АПЛ на сезон-2024/25 Лідс Юнайтед зустрівся з Саутгемптоном на Вемблі Стедіум.

Номінальні гості відкрили рахунок ще в першому таймі поєдинку — голом відзначився Армстронг. Протягом другої половини зустрічі колектив Расселла Мартіна не зумів збільшити свою перевагу, тоді як команда Даніеля Фарке так і не змогла перевести гру бодай у додатковий час. Тож, фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу "святих", яка ознаменувала їхнє повернення до англійської Прем'єр-ліги на наступну кампанію.

Лідс Юнайтед — Саутгемптон* 0:1

Гол: Армстронг, 24

Лідс Юнайтед: Мельє — Грей, Родон, Ампаду, Фірпо (Джозеф, 83) — Груєв, Камара (Робертс, 73) — Ньйонто (Джеймс, 66), Рюттер, Саммервілл (Ентоні, 74) — Піру

Саутгемптон: Маккарті — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс — Смоллбоун, Даунс, Арібо — Брукс (Едозі, 35, Меннінг, 83), Армстронг, Фрейзер (Адамс, 70)

Попередження: Саммервілл, Ампаду — Беднарек, Фрейзер, Гарвуд-Белліс, Адамс, Даунс, Арібо

Таким чином, Саутгемптон приєднався до Лестера та Іпсвіча, які гарантували свій вихід до АПЛ ще за підсумками регулярного сезону. Ці три команди замінять в "еліті" Лутон Таун, Бернлі та Шеффілд Юнайтед.