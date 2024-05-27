Англія

Італієць вразив своєю роботою у Чемпіоншипі.

Головний тренер Лестера Енцо Мареска найближчим часом може очолити лондонський Челсі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" та італійський фахівець вже близькі до узгодження контракту.

Зазначається, що угода буде розрахована на два роки з можливістю продовження на один сезон. Залишилося тільки домовитися про компенсацію Лестеру.

Раніше під керівництвом 44-річного італійця Лестер набрав 97 очок та посів перше місце в Чемпіоншипі, повернувшись в англійську Прем'єр-лігу через рік після вильоту.