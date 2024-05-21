Англія

Аргентинський фахівець залишить табір "синіх" за обопільною згодою сторін.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно залишить свою посаду після завершення поточного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт "пенсіонерів".

Сторони домовилися про обопільне розірвання поточною угоди "на добрій ноті". Клуб не даватиме жодних коментарів до призначення нового керманича своєї першої команди.

Як повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу, керівництво "пенсіонерів" негайно розпочне пошуки заміни для Почеттіно, який повернув у цьому сезоні Челсі до єврокубків, новим "молодим і прогресивним" тренером.

За інформацією джерела, серед потенційних кандидатів, ймовірно, розглядатимуться Себастьян Генесс зі Штутгарта, Мічел із Жирони, Кіран Маккенна з Іпсвіч Таун і Енцо Мареска з Лестер Сіті.

Нагадаємо, раніше також офіційно стало відомо, що Брайтон залишить Роберто Де Дзербі.