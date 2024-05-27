Англія

Тренер залишиться в команді надовше.

Унаї Емері підписав нову угоду з Астон Віллою — повідомляє офіційний сайт клубу.

Угоду підписано на п'ять років. В команді задоволені роботою наставника.

З моменту свого приходу в 2022 році, Унаї підняв команду з 17-го місця в таблиці на 7-е, цього сезону дійшов до півфіналу Ліги конференцій.

Також тренер привів клуб до четвертого місця в Прем'єр-лізі цієї кампанії, забезпечивши йому вихід у Лігу чемпіонів вперше у цьому столітті.