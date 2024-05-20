Клуб буде отримувати форму від відомого екіпірувальника.
Астон Вілла, Getty Images
20 травня 2024, 16:56
Астон Вілла змінить технічного спонсора — повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт з Adidas буде підписано з наступного сезону. Наразі команда співпрацює з Castore, яким вона була незадоволена через якість футболок.
Раніше англійський клуб також одягався у комплекти від Umbro, Nike, Kappa та інші.
Наступної кампанії Астон Вілла вперше за 41 рік зіграє у Лізі чемпіонів завдяки четвертому місці у АПЛ, а також дійшла до півфіналу Ліги конференцій.