Англія

Клуб буде отримувати форму від відомого екіпірувальника.

Астон Вілла змінить технічного спонсора — повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з Adidas буде підписано з наступного сезону. Наразі команда співпрацює з Castore, яким вона була незадоволена через якість футболок.

Раніше англійський клуб також одягався у комплекти від Umbro, Nike, Kappa та інші.

Наступної кампанії Астон Вілла вперше за 41 рік зіграє у Лізі чемпіонів завдяки четвертому місці у АПЛ, а також дійшла до півфіналу Ліги конференцій.