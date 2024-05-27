Англія

Голландець продовжить кар'єру в складі "червоних".

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк повідомив, що залишиться в клубі на наступний сезон.

Нагадаємо, що команду після закінчення сезону-2023/24 покинув її багаторічний тренер Юрген Клопп.

Клопп оголосив про своє рішення в січні, і після цього ван Дейк зазначав, що не знає, чи залишиться в клубі.

Зараз захисник запевнив фанатів, що продовжить виступати за Ліверпуль під керівництвом нового головного тренера Арне Слота.

"Я тут заради тренера і з нетерпінням чекаю нового сезону", — цитує ван Дейка NOS.

Раніше повідомлялося, що стали відомі номінанти на премію найкращого гравця сезону в АПЛ.