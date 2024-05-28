Англія

"Шпори" повторно орендували німця в Лейпцига з правом викупу на постійній основі.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про повторне підписання нападника Лейпцига Тімо Вернера на правах річної оренди.

28-річний німецький форвард, який починаючи з січня вже виступав на "шпор", знову орендований клубом із Північного Лондона на сезон-2024/25.

Окрім того, зазначається, що Тоттенгем має право викупити Вернера на постійній основі після завершення орендної угоди. За інформацією ЗМІ, сума можливого трансферу складає 15-16 мільйонів євро.

Зазначимо, що з січня цього року Тімо Вернер провів у футболці "шпор" 14 матчів, у яких він забив 2 голи та віддав 3 асисти.