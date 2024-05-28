Англія

"Шпори" матимуть право на повноцінний викуп німецького форварда за 15-16 мільйонів євро.

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер, який другу половину сезону провів у Тоттенгемі на правах оренди, продовжить виступати за лондонський клуб. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "шпори" незабаром офіційно оголосять про своє "перше" літнє підписання у вигляді оренди 28-річного німця ще на один сезон.

Зазначається, що Тоттенгем матиме право викупити Вернера на постійній основі за 15-16 мільйонів євро. Лондонці також покриватимуть усю зарплату гравця на період орендної угоди.

Починаючи з січня цього року Тімо Вернер провів у футболці "шпор" 14 матчів, у яких він забив 2 голи та віддав 3 асисти. Стверджується, що німецький форвард радий залишитися в клубі з Північного Лондона.