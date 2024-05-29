Англія

Лестер Сіті отримає від "пенсіонерів" за свого керманича 10 мільйонів євро.

Керівництво Челсі продовжує робити фінальні кроки для того, щоб після звільнення Маурісіо Почеттіно новим головним тренером їхньої першої команди став Енцо Мареска, який повернув Лестер Сіті до АПЛ за підсумками цього сезону Чемпіоншипу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, боси "пенсіонерів" близькі до успішного завершення переговорів із Лестером щодо італійського фахівця, за якого вони виплатять "лисицям" компенсацію у розмірі 10 мільйонів євро.

За інформацією джерела, сторони вже узгодили розміри гонорарів усього персоналу Марески, а офіційне підписання документів відбудеться у найближчі кілька днів.

Як стало відомо раніше, Енцо Мареска підпише контракт в якості нового головного тренера лондонського Челсі до 2029 року з можливою опцією продовження терміну дії цієї угоди.