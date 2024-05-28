Англія

Італієць в кроці від призначення в Челсі.

Головний тренер Лестера Енцо Мареска найближчим часом очолить лондонський Челсі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією відомого інсайдера, клуб уклав угоду з італійцем до 2029 року. Також в контракті буде опція пролонгації ще на рік.

Найближчим часом про призначення оголосять офіційно.

Раніше під керівництвом 44-річного італійця Лестер набрав 97 очок та посів перше місце в Чемпіоншипі, повернувшись в англійську Прем'єр-лігу через рік після вильоту.