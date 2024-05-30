Англія

Клуб не дуже розраховує на півзахисника.

Манчестер Сіті відправить Келвіна Філліпса в оренду до іншого клубу влітку — повідомляє журналіст Грем Бейлі.

У команді розуміють, що мало хто захоче купляти Келвіна, тому готовий покривати частину його зарплатні. Наразі назва потенційного колективу невідома.

В складі Манчестер Сіті Філліпс виступає з 2022 року. Зараз він не входить в його плани та вже відправлявся в оренду у Вест Гем.

Цього сезону 28-річний гравець провів 20 матчів в усіх можливих турнірах.