Англія

Клуб задоволений роботою іспанського тренера.

Манчестер Сіті хоче продовжити угоду з Хосепом Гвардіолою надовше — повідомляє журналіст Майк Кіган.

Нинішній контракт Хосепа завершується у 2025 році. В клубі задоволені наставником і сподіваються, що він залишиться.

За підсумками сезону АПЛ Хосепа Гвардіолу було визнано найкращим тренером турніру.

Цієї кампанії Манчестер Сіті виграв чемпіонат, а також зіграє з Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії.