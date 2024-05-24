Манчестер Сіті хоче продовжити угоду з Хосепом Гвардіолою надовше — повідомляє журналіст Майк Кіган. 

Нинішній контракт Хосепа завершується у 2025 році. В клубі задоволені наставником і сподіваються, що він залишиться. 

За підсумками сезону АПЛ Хосепа Гвардіолу було визнано найкращим тренером турніру. 

Цієї кампанії Манчестер Сіті виграв чемпіонат, а також зіграє з Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії. 