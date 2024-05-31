Англія

Лондонці наразі не мають жодних планів щодо потенційного підписання нігерійського форварда.

У це літнє трансферне вікно лондонський Челсі підпише нового центрального форварда. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Серед потенційних підписань "пенсіонерів" тривалий час перебував нападник Наполі Віктор Осімгем, проте, за інформацією джерела, на даний момент лондонці не розпочинали жодних переговорів та не робили ніяких кроків для вхідного трансферу 25-річного нігерійця.

Зазначається, що наразі Осімгем перебуває поза планами Челсі, який станом на зараз не планує робити ніяких дій у цьому напрямку.

Утім, очікується, що цього літа "пенсіонери" остаточно попрощаються з Ромелу Лукаку та Армандо Броєю, які виступали на правах оренди за Рому та Фулгем відповідно.

У сезоні-2023/24 Віктор Осімген зіграв за Наполі 32 матчі, в яких він забив 17 голів та віддав 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює нігерійського форварда в 110 мільйонів євро.