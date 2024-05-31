Англія

Молодший брат Джуда Беллінгема, Джоб, став пріоритетною ціллю Крістал Пелес.

Юний атакуючий півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем у літнє трансферне вікно має конкретну можливість вирушити на підвищення до англійської Прем'єр-ліги, оскільки Крістал Пелес розпочав переговори щодо його підписання. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, головний тренер лондонського клубу Олівер Гласнер дуже хоче бачити 18-річного англійця в складі своєї команди, тому "орли" визначили його в якості своєї пріоритетної трансферної цілі.

Утім, Крістал Пелес може зіткнутися з серйозною конкуренцією в боротьбі за Джоба, до якого існує інтерес із боку багатьох клубів, включно з Брентфордом.

Зазначимо, що Джоб Беллінгем є молодшим братом зіркового Джуда Беллінгема, який виступає за мадридський Реал.

У сезоні-2023/24 Джоб провів у Чемпіоншипі 47 поєдинків, в яких зумів забити 7 голів та віддати 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює 18-річного півзахисника в 9 мільйонів євро