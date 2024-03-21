Молодший брат зірки Реала зараз виступає за Сандерленд.
Джоб Беллінгем, Getty Images
21 березня 2024, 19:19
Юний атакуючий півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем у літнє трансферне вікно може відправитися на підвищення в один із клубів англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, у 18-річному англійці зацікавлені лондонські Арсенал та Челсі, а також Ліверпуль, які мають бажання поборотися за талановитого гравця.
Зазначимо, що Джоб Беллінгем є молодшим братом зіркового Джуда Беллінгема, який виступає за мадридський Реал.
У поточному сезоні Джоб провів у Чемпіоншипі 37 поєдинків, в яких зумів забити 6 голів та віддати 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює 18-річного півзахисника в 9 мільйонів євро.