Англія

Гравець провів цілком непоганий сезон.

Французький нападник Жан-Філіп Матета ще взимку 2021 року почав свої виступи в складі англійського Крістал Пелес у якості орендованого з німецького Майнца гравця, після чого за рік перебрався до Лондона на постійній основі за загальну вартість трансферу розміром у 14,5 млн євро.

І якщо перші два сезони у виконанні 26-річного футболіста можна було назвати адаптаційними, то на третій рік Матета видав потужні 19 + 5 за 39 зіграних матчів, завдяки чому одразу потрапив до поля зору більш статусних клубів АПЛ.

Однак, як повідомляють ЗМІ, "склярі" цього літа не мають жодного наміру розлучатись із власним футболістом навіть у разі надходження солідної пропозиції.

Передбачалось, що Пелес могли б почати перемовини, якби за їхнього гравця запропонували від 30 млн євро.

Чинний контракт французького нападника дійсний до літа 2026 року.