Англія

Але за гравця збірної Аргентини доведеться заплатити чималі кошти.

Аргентинський опорний півзахисник Алан Варела є новачком на трансферному ринку Європи, оскільки тільки минулого літа перебрався з Бока Хуніорс до португальського Порту за 8 млн євро.

Однак минув лише один сезон, і великі клуби зрозуміли, що 22-річний виконавець має шалені перспективи.

Його трансферна вартість за цей час збільшилась утричі, а те, скільки вимагатимуть "дракони" за свого гравця, виходить за рамки розуміння.

70 млн євро — саме стільки прописано в контракті футболіста, який діятиме аж до 2028 року.

Проте Порту готовий домовлятись, тоді як претендент на Варелу не забарився — англійський Ліверпуль готовий до початку перемовин і планує зробити першу пропозицію вже найближчими днями.

Алан за сезон відіграв 44 матчі, забив два голи та віддав три гольові передачі.