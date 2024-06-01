Але за гравця збірної Аргентини доведеться заплатити чималі кошти.
Алан Варела, Getty Images
01 червня 2024, 12:21
Аргентинський опорний півзахисник Алан Варела є новачком на трансферному ринку Європи, оскільки тільки минулого літа перебрався з Бока Хуніорс до португальського Порту за 8 млн євро.
Однак минув лише один сезон, і великі клуби зрозуміли, що 22-річний виконавець має шалені перспективи.
Його трансферна вартість за цей час збільшилась утричі, а те, скільки вимагатимуть "дракони" за свого гравця, виходить за рамки розуміння.
70 млн євро — саме стільки прописано в контракті футболіста, який діятиме аж до 2028 року.
Проте Порту готовий домовлятись, тоді як претендент на Варелу не забарився — англійський Ліверпуль готовий до початку перемовин і планує зробити першу пропозицію вже найближчими днями.
Алан за сезон відіграв 44 матчі, забив два голи та віддав три гольові передачі.