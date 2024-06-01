Англія

Англійський захисник посилить "пенсіонерів" в якості вільного агента.

Центральний захисник лондонського Фулгема Тосін Адарабіойо, в якого спливає контракт цього літа, залишиться у Західному Лондоні, проте виступатиме за іншу команду.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Челсі повністю узгодив умови особистого контракту з 26-річним англійцем, який переїде на Стемфорд Брідж на правах вільного агента.

Зазначається, що сторони вже призначили дату медичного обстеження Тосіна в новому клубі, після чого він офіційно підпише контракт із "пенсіонерами".

У сезоні-2023/24 Адарабіойо узяв участь у 25 матчах Фулгема у всіх турнірах, відзначившись 2 голами. Портал Transfermarkt оцінює його в 20 мільйонів євро.

Відзначимо, що у боротьбі за Тосіна Адарабіойо Челсі вдалося випередити Ньюкасл Юнайтед.