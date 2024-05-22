Англія

Керманич "сорок" хоче бачити в своїй команді обох англійців.

Ньюкасл Юнайтед вже найближчим часом планує завершити процес підписання одразу двох гравців на правах вільних агентів у рамках підсилення лінії оборони.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, головний тренер "сорок" схвалив трансфери захисників Ллойда Келлі з Борнмута та Тосіна Адарабіойо з Фулгема, у яких влітку цього року спливають контракти з їхніми клубами.

Джерело підтверджує, що Ньюкасл вже має з 25-річним Келлі домовленість щодо майбутнього переходу на правах вільного агента.

Щодо 26-річного Адарабіойо, то переговори "сорок" із гравцем просуваються у позитивному ключі.