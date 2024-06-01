Англія

Вінгер Лідс Юнайтед може повернутися до АПЛ.

Вінгер Лідс Юнайтед Крістенсіо Саммервілл все ж може вирушити до англійської Прем'єр-ліги цього літа, незважаючи на те, що його клуб не зміг підвищитися в класі за підсумками фінального матчу плей-оф Чемпіоншипа проти Саутгемптона (0:1).

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ліверпуль та лондонський Челсі зберігають серйозний інтерес до 22-річного нідерландця, в якого контракт із "павичами" спливає влітку 2026 року.

Зазначається, що обидва клуби пристально стежили за Саммервіллом в останні тижні, оцінюючи можливість його підписання. Очікується, що найближчим часом із Лідсом розпочнуться переговори.

У сезоні-2023/24 Крістенсіо Саммервілл провів за Лідс Юнайтед 49 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 21 гол та віддав 10 результативних передач.