"Каноніри" прагнуть завершити угоду щодо словенського форварда.
Беньямін Шешко, Getty Images
01 червня 2024, 22:45
Нападник РБ Лейпцига Беньямін Шешко вже цього літа може вирушити до англійської Прем'єри, де лондонський Арсенал зараз робить конкретні дії для його підписання до початку Євро-2024. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, "каноніри" дійсно просуваються вперед у процесі трансферу 21-річного словенського форварда, проте наразі це не є вирішеною справою, а трансферні перегони продовжуються.
Зазначається, що Манчестер Юнайтед робив запит "бикам" щодо Шешко. Молодий форвард також перебуває у шортлисті лондонського Челсі.
Цікаво, що до кінця червня цього року в контракті Беньяміна Шешко діятиме клаусула в 65 мільйонів євро. У Лейпцигу хотіли б, щоб словенець залишився, а в британській пресі вже з'являлася інформація про готовність гравця приєднатися до Арсеналу.
У сезоні-2023/24 Шешко провів 42 матчі у всіх турнірах (2056 хвилин), в яких він забив 18 голів та віддав 2 асисти.