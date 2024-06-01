Англія

"Каноніри" прагнуть завершити угоду щодо словенського форварда.

Нападник РБ Лейпцига Беньямін Шешко вже цього літа може вирушити до англійської Прем'єри, де лондонський Арсенал зараз робить конкретні дії для його підписання до початку Євро-2024. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "каноніри" дійсно просуваються вперед у процесі трансферу 21-річного словенського форварда, проте наразі це не є вирішеною справою, а трансферні перегони продовжуються.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед робив запит "бикам" щодо Шешко. Молодий форвард також перебуває у шортлисті лондонського Челсі.

Цікаво, що до кінця червня цього року в контракті Беньяміна Шешко діятиме клаусула в 65 мільйонів євро. У Лейпцигу хотіли б, щоб словенець залишився, а в британській пресі вже з'являлася інформація про готовність гравця приєднатися до Арсеналу.

У сезоні-2023/24 Шешко провів 42 матчі у всіх турнірах (2056 хвилин), в яких він забив 18 голів та віддав 2 асисти.