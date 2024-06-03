Англія

Італійський етап кар’єри в японця вийшов нетривалим.

Японський атакувальний півзахисник Дайчі Камада влітку минулого року здійснив трансфер із римського Лаціо до франкфуртського Айнтрахта на правах вільного агента.

Однак останній футбольний рік для 27-річного виконавця успішним важко назвати.

Він з’являвся на полі аж у 38 поєдинках, проте в стартовому складі не був присутнім і в половині з них, тоді як устиг по два рази відзначитись голами та гольовими передачами.

Сезон у підсумку добіг до завершення й ніхто не запропонував японцю продовжити річну угоду на більший термін.

Це стало ключовим у питанні його подальшого працевлаштування — головний тренер Олівер Гласнер, пам’ятаючи досвід роботи з гравцем ще за часів франкфуртського Айнтрахта, запросив Камаду приєднатись до "склярів".

На п’ятницю, 7 червня, заплановано медогляд футболіста в Лондоні, після чого з ним мають підписати контракт.

Трансфер також на правах вільного агента.