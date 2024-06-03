Англія

Кадрова чистка наприкінці сезону від лондонського клубу.

Лондонський Арсенал провів видовищний сезон, за ходом якого зумів виграти Суперкубок Англії, посісти другу сходинку в АПЛ та дістатись чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Однак за підсумками кампанії "каноніри" провели традиційну чистку кадрового складу чоловічої та жіночої команд, за підсумком якої клуб залишили 22 виконавці.

Мауро Бандейра

Омарі Бенджамін

Луїс Браун

Каталін Сірджан

Ноа Купер

Сабріна Д’Анжело

Генрі Девіс

Ові Еджехері

Мохамед Ельнені

Тейлор Форан

Г’юберт Грачик

Джеймс Гіллсон

Генрі Джефкотт

Тайріс Джон-Джулс

Алекс Кірк

Джеймс Лейннін-Світ

Кейлан Маркес

Вівіанна Мідема

Артур Оконкво

Камарні Райан

Седрік Суареш

Кідо Тейлор-Гарт

Окрім цього, контракти Амаріо Козьє-Дюберрі, Карла Гайна та Руела Волтерса завершуються 30 червня й про їхній статус клуб повідомить додатково.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що "канонірів" може залишити український виконавець.