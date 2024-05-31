Німеччина

Характеристики 27-річного українця відповідають стилю гри Компані, тому цей перехід може влаштувати усі сторони.

Універсал Арсеналу Олександр Зінченко може продовжити свою кар'єру у мюнхенській Баварії. Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, 27-річний українець може стати першим трансфером Баварії під керівництвом нового головного тренера Венсана Компані.

Минулого сезону Зінченко втратив місце у складі команди Мікеля Артети, а Баварія цього літа може втратити Альфонсо Девіса, якого хоче Реал.

Зінченко чудово знайомий із Компані, разом з яким він виступав у Манчестер Сіті. Характеристики Олександра відповідають ігровому стилю Венсана, тому трансфер може влаштувати всі сторони.

Крім Зінченка, Баварія стежить за Тео Ернандесом, але Мілан вимагає за нього величезні 80 мільйонів євро, тоді як українець може коштувати вдвічі дешевше.

У нинішньому сезоні Зінченко провів 35 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.