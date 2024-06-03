Англія

Англійський хавбек залишиться в Прем'єр-лізі.

Атакуючий півзахисник Лутон Таун Росс Барклі в літнє трансферне вікно стане гравцем Астон Вілли. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, бірмінгемці досягли повною домовленості з босами "капелюшників" щодо підписання 30-річного англійця.

Зазначається, що Астон Вілла заплатить Лутону за Барклі близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Очікується фінальна частина в цій угоді, до якої входять медогляд та підписання усіх документів, тоді як офіційне оголошення про трансфер має відбутися на початку липня.

У сезоні-2023/24 Росс Барклі провів за Лутон Таун 32 матчі у рамках англійської Прем'єр-ліги, в яких він забив 5 голів та віддав 6 результативних передач.