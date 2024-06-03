Англія

У німця багато хейтерів.

Нападник лондонського Арсеналу Кай Гаверц висловився щодо критики на свою адресу. Цитує німця Sporskeeda.

"Іноді я думаю про себе, що краще б я був студентом, який мешкає в крутому місті та живе своїм життям. Але зазвичай це швидко минає, тому що я люблю грати у футбол.

Метушня навколо — це частина футболу. Це теж весело. А якщо цього не відбувається, то все йде вкрай погано. Тоді ти спустошений і змучений, тому що тебе висміюють та критикують. Але зараз я прекрасно справляюся з цим і намагаюся жити якомога більш нормальним життям", — сказав Гаверц.

У сезоні-2023/24 Кай Гаверц провів у складі Арсеналу 51 матч, забив 14 голів та віддав 7 результативних передач.