Англія

Юний вінгер вирішив більше не виступати за рідний клуб.

Молодий правий вінгер Манчестер Юнайтед Омарі Форсон прийняв рішення залишити рідний клуб цього літа на правах вільного агента. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, після дебюту за першу команду "червоних дияволів" у лютому 19-річний англієць готовий до нового виклику в своїй кар'єрі.

Зазначається, що Форсон має кілька пропозицій щодо продовження кар'єри, а його контракт із МЮ спливає цього літа.

Всього на рахунку Омарі Форсона за першу команду Манчестер Юнайтед 87 хвилин у семи матчах, в яких він відзначився однією результативною передачею.