Англія

"Сороки" працюють над формальними моментами, щоб остаточно укласти угоду в найближчі кілька тижнів.

Центральний захисник Борнмута Ллойд Келлі, який також може зіграти на позиції лівого захисника, залишить свій клуб цього літа на правах вільного агента через спливаючий контракт і, як очікується, приєднається до Ньюкасл Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "сорок" працює над формальними аспектами щодо трансферу 25-річного англійця, щоб завершити цю угоду в найближчі кілька тижнів.

Очікується, що Келлі стане новим гравцем Ньюкасла вже цього липня.

У сезоні-2023/24 Ллойд Келлі провів за Борнмут 25 матчів у всіх турнірах (1646 хвилин), в яких він забив 1 гол, віддав 1 асист та заробив 2 попередження.