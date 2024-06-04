Англія

Бельгійський плеймейкер не виключає, що може вирушити до саудівського чемпіонату.

Напередодні у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про те, що ключовий атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне у літнє трансферне вікно може вирушити до Саудівської Аравії.

32-річний бельгієць відповів на чутки щодо своєї можливої зміни клубної прописки, не виключивши варіант із тим, що він все ж може вирушити до саудівської першості на заробітки.

"Саудівська Аравія? У моєму віці треба бути відкритим до будь-яких пропозицій. Ми говоримо про неймовірні суми грошей на заключному етапі моєї кар'єри, тому у будь-якому випадку ти думатимеш про це. Для моєї дружини екзотична пригода — це нормально. Я повинен думати про своє майбутнє.

Якщо я буду грати в Саудівській Аравії протягом двох років, я зможу заробити неймовірну суму... До цього мені довелося займатися футболом 15 років, і я, можливо, за увесь цей час не назбираю цієї суми. Ви повинні подумати про те, що це може означати далі", — заявив Кевін Де Брюйне в інтерв'ю для HLN.BE.

У минулому сезоні Кевін Де Брюйне провів за Манчестер Сіті 26 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 18 результативних передач. Його контракт із "містянами" спливає влітку 2025 року.