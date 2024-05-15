Діючий контракт бельгійця спливає влітку 2025 року.
Кевін Де Брюйне, Getty Images
15 травня 2024, 15:26
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, один із саудівських топ-клубів готує фантастичну та дуже щедру пропозицію для Манчестер Сіті та самого 32-річного бельгійця.
Контракт футболіста з "містянами" спливає влітку 2025 року.
Цього сезону Де Брюйне провів 24 матчі, в яких забив шість голів та віддав 18 результативних передач. Він пропустив більшу частину сезону через травму.