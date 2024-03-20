Англія

У клубі розглядають можливість трансферу півзахисника наступного літа.

Манчестер Юнайтед цікавиться трансфером Лукаса Пакета наступного літа - повідомляє ресурс Daily Express.

В даний момент розглядається варіант з можливістю виконати обмін з Вест Гемом, який включатиме в себе Гаррі Магвайра і певну суму доплати.

Також півзахисником цікавиться Манчестер Сіті, у 2023 році команді не вдалося купити Лукаса через скандальну ситуацію зі ставками, але його хотіли би бачити у клубі. У складі Вест Гема Пакета виступає з 2022 року, разом з ним виграв Лігу конференцій.

Цього сезону 26-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 6 асистів.