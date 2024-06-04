Англія

Каменем спотикання стали прибутки від комерційних угод.

Манчестер Сіті судитиметься з англійської Прем'єр-лігою через правила угод з асоційованими сторонами, передає видання The Times.

"Містяни" хочуть позбутися запроваджених у 2021 році правил, які були відповіддю на поглинання Ньюкасл Юнайтед Фондом державних інвестицій Саудівської Аравії. Вони були покликані підтримувати конкурентоспроможність чемпіонату, не даючи клубам підписувати надто роздуті спонсорські угоди з компаніями, пов'язаними з цими ж клубами.

Як повідомляється, у Манчестер Сіті стверджують, що вищезгадані правила заважають їм отримувати більше прибутку від комерційних угод. Слухання в цій справі стартують у понеділок, 10 червня. Вони триватимуть два тижні.

У клубі вважають, що правило є дискримінаційним стосовно них і було встановлено, щоб придушити їхній розвиток. На слуханнях Манчестер Сіті також стверджуватиме, що поточна система АПЛ, згідною з якою 14 із 20 клубів мають підтримати те чи інше рішення, щоб воно було прийнято, є несправедливою. Тим не менш, повідомляється, що більшість колективів турніру стали на його ж бік.

Деякі суперники "містян" вважають, що те, що вони роблять, може знищити конкурентоспроможність найпопулярнішої ліги світу. Скасування правил, на їхню думку, може збільшити прірву між уже багатими клубами АПЛ і рештою команд.

Манчестер Сіті також звинувачує англійську Прем'єр-лігу в тому, що вона не регулювала витрати в епоху домінування Манчестер Юнайтед у 1990-х і 2000-х роках, кажучи, що нинішні правила означають, що вони не зможуть монетизувати свій бренд так, як це вдалося їхнім сусідам в епоху сера Алекса Фергюсона. "Містяни" також стверджують, що у більш вигідному становищі також перебувають лондонські клуби, оскільки вони нібито можуть встановлювати вищі ціни на квитки, ніж команди з півночі.

Нагадаємо, у листопаді має відбутися окреме слухання щодо 115 ймовірних порушень Манчестер Сіті фінансових правил АПЛ. У клубі заперечують свою провину.