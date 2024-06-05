Англія

Римський клуб може з надлишком компенсувати витрати на викуп гравця з Марселя.

Французький центральний півзахисник Маттео Гендузі цей сезон провів у оренді в складі римського Лаціо, який улітку минулого року заплатив 1 млн євро за тимчасове запозичення гравця з Марселя.

50 зіграних матчів (3342 хвилини), три голи та чотири гольові передачі — таких показників цілком вистачило для того, аби "орли" погодились заплатити ще 13 млн євро на остаточно викупити контракт 25-річного виконавця.

Проте є всі підстави вважати, що Лаціо пішов на такий крок для того, аби вже під час літнього трансферного вікна заробити значно більші кошти на продажі Гендузі до іншого клубу.

Тим паче, що, як повідомляє італійська преса, претендент із грошовитою пропозицією вже дав про себе знати.

Бірмінгемська Астон Вілла розраховує домовитись із римлянами в діапазоні від 25 до 30 млн євро та здійснити трансфер Маттео ще до початку Євро-2024.

Повідомляється, що поміж гравцем та тренером Лаціо Ігорем Тудором існує напруженість у стосунках, що підштовхує футболіста на вихід із клубу.