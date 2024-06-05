Англія

"Пенсіонери" вимагатимуть за свого англійського хавбека більше 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Конор Галлагер може змінити клубну прописку цього літа на тлі предметного інтересу з боку Тоттенгема та Астон Вілли, проте потенційним покупцям доведеться зустрітися з серйозними фінансовими вимогами "пенсіонерів".

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво Челсі у це міжсезоння вимагатиме за свого 24-річного англійського вихованця більше 50 мільйонів фунтів стерлінгів (від 59 млн євро).

Зазначається, що на Стемфорд Брідж очікують заробити на продажі Галлагера приблизно ту ж суму, яку вони отримали минулого літа від Манчестер Юнайтед за свого іншого вихованце в особі Мейсона Маунта (близько 64 млн євро).

За інформацією джерела, окрім Тоттенгема та Астон Вілли, у підписанні англійського хавбека також зацікавлений один зарубіжний клуб, проте ніяких офіційних переговорів із жодною з зацікавлених сторін у Челсі поки що не було.

У минулому сезоні Конор Галлагер провів за "пенсіонерів" 50 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.