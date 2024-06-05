Англія

Чотири з них були гравцями основного складу.

Лондонський Тоттенгем завершив сезон англійської Прем’єр-ліги на п’ятій сходинці турнірної таблиці, відставши від зони Ліги чемпіонів УЄФА всього на два очки, тому наступного футбольного року виступатиме в Лізі Європи.

А тим часом "шпори" вже розпочали підготовку до нового сезону з роботи над формуванням кадрової обойми.

Одразу чотири гравці основної команди залишили колектив Анге Постекоглу, про що повідомляється в останньому оновленні від клубу.

Ідеться про 30-річного англійського захисника Еріка Даєра, який провів другу частину сезону в оренді в мюнхенській Баварії, за що клуб отримав 3,5 млн євро, 35-річного хорватського півзахисника Івана Перішича, який після зими грав у Динамо Загреб, 24-річного англійського захисника Раяна Сессеньйона, на рахунку якого лише сім хвилин у Кубку Англії та тривале відновлення від травми підколінного сухожилля, а також 25-річного англійського захисника Джафета Тангангу, який спочатку грав на правах оренди за німецький Аугсбург, а потім перейшов до Міллволла також на тимчасовій основі.

Окрім цього, клуб залишили наступні юні виконавці: Чарлі Саєрс, Біллі Гіпс, Кіран Морган та Ган Віллгофт-Кінг. Останні два гравці займались у академії з 8-ми та 7-річного віку відповідно.