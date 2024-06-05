Англія

Лондонський клуб оголосив про масований відхід виконавців.

Останній сезон англійської Прем’єр-ліги для лондонського Фулгема завершився в середині турнірної таблиці, на 13 сходинці та комфортному віддаленні від зони вильоту на 11 очок.

Як і решта клубів, "дачники" після цього розпочали підготовку до нової кампанії, неодмінною складовою якої є робота на трансферному ринку.

Столичний колектив розпочав із звільнення місця під нові можливі майбутні придбання, завершивши взаємини з низкою виконавців, серед яких:

Марек Родак

Тосін Адарабіойо

Тайріз Франсуа

Теренс Конголо

Лучано Д’Ауріа-Генрі

Джордж Оккас

Келан Авенелл

Макел Богл-Кемпбелл

Монтегю Конвей

Армандо Броя (завершення оренди)

Фоде Балло-Туре (завершення оренди)

Також клуб використав можливість автоматичного продовження контрактів для низки наступним футболістів:

Кенні Тете

Кріс Доннелл

Алфі Макнеллі

Оллі Сандерсон

Деван Тантон

Террелл Воркс

Чіббі Нвоко

Фулгем додатково запропонував нові контракти для 19-річного центрального захисника Гарві Арауджо та 22-річного воротаря.

Додамо, що щодо Адарабіойо вже має домовленість про трансфер лондонський Челсі.