Лондонський клуб оголосив про масований відхід виконавців.
Тосін Адарабіойо, Getty Images
05 червня 2024, 12:53
Останній сезон англійської Прем’єр-ліги для лондонського Фулгема завершився в середині турнірної таблиці, на 13 сходинці та комфортному віддаленні від зони вильоту на 11 очок.
Як і решта клубів, "дачники" після цього розпочали підготовку до нової кампанії, неодмінною складовою якої є робота на трансферному ринку.
Столичний колектив розпочав із звільнення місця під нові можливі майбутні придбання, завершивши взаємини з низкою виконавців, серед яких:
Марек Родак
Тосін Адарабіойо
Тайріз Франсуа
Теренс Конголо
Лучано Д’Ауріа-Генрі
Джордж Оккас
Келан Авенелл
Макел Богл-Кемпбелл
Монтегю Конвей
Армандо Броя (завершення оренди)
Фоде Балло-Туре (завершення оренди)
Також клуб використав можливість автоматичного продовження контрактів для низки наступним футболістів:
Кенні Тете
Кріс Доннелл
Алфі Макнеллі
Оллі Сандерсон
Деван Тантон
Террелл Воркс
Чіббі Нвоко
Фулгем додатково запропонував нові контракти для 19-річного центрального захисника Гарві Арауджо та 22-річного воротаря.
Додамо, що щодо Адарабіойо вже має домовленість про трансфер лондонський Челсі.