Англія

У клубі розраховують на свого вихованця.

Правий захисник Натаніел Клайн оновив свою угоду з Крістал Пелес, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Новий контракт 33-річного англійця розраховано до кінця червня 2025 року, тобто до завершення наступної кампанії.

Протягом уже завершеного клубного сезону-2023/24 Клайн узяв участь у 23 матчах Крістал Пелес у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

У лондонському клубі нагадали, що захисники Джеймс Томкінс і Натан Фергюсон, а також півзахисник Джайро Рідевалд стануть вільними агентами.

Тривають переговори щодо оновлення угоди з голкіпером Ремі Меттьюзом.