Англія

Несподіваний південноамериканський вектор пошуку клубу.

Англійський Вулвергемптон свого часу закріпив за собою реноме головних воріт для португальських виконавців до Прем’єр-ліги, тому будь-яке відхилення від цього курсу в подальшому сприймається, як несподіванка.

Цього трансферного вікна "вовки" звернули увагу на парагвайського нападника аргентинського Атлетіко Тальєрес Рамона Сосу Акосту, який потужно почав кампанію на внутрішній арені та отримав виклик до національної збірної на червневі матчі.

Сім голів та шість гольових передач у 21 матча для 24-річного виконавця — таке за місцевими мірками коштує не менше 18 млн євро, які тепер просить Тальєрес у потенційних покупців.

При цьому контракт гравця ще буде діяти два роки, тож Вулвергемптону навряд чи вдасться суттєво послабити апетити аргентинського клубу.