Англія

Датчанин привернув увагу з боку "червоних дияволів".

Захисник Андреас Крістенсен може покинути каталонську Барселону цього літа, повідомляє портал Todofichajes.

У 28-річного футболіста є варіант продовження кар'єри в топ-клубі англійської Прем'єр-ліги. Згідно з відомостями журналістів, підписати гравця може Манчестер Юнайтед.

Трансферна вартість Крістенсена становить 40 мільйонів євро. Термін чинного контракту гравця із "синьо-гранатовими" спливає наприкінці червня 2026 року.

Минулого сезону чемпіонату Іспанії захисник провів 30 поєдинків, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.