Датчанин привернув увагу з боку "червоних дияволів".
АНДРЕАС КРІСТЕНСЕН, GETTY IMAGES
06 червня 2024, 12:59
Захисник Андреас Крістенсен може покинути каталонську Барселону цього літа, повідомляє портал Todofichajes.
У 28-річного футболіста є варіант продовження кар'єри в топ-клубі англійської Прем'єр-ліги. Згідно з відомостями журналістів, підписати гравця може Манчестер Юнайтед.
Трансферна вартість Крістенсена становить 40 мільйонів євро. Термін чинного контракту гравця із "синьо-гранатовими" спливає наприкінці червня 2026 року.
Минулого сезону чемпіонату Іспанії захисник провів 30 поєдинків, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.