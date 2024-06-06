Брайтон шукає нового головного тренера після розставання з Роберто де Дзербі по завершенню сезону-2023/24. 

Як повідомляє видання The Guardian, "чайки" ведуть переговори з Гремом Поттером, який раніше вже тренував команду. При цьому клуб не поспішає ухвалювати рішення — на радарі є й інші кандидати. 

Повернення Поттера на тренерський місток у Брайтоні підтримують далеко не всі, враховуючи його давні коментарі. 

"Якби я хотів приємного і легкого життя, я б просто залишався в Брайтоні", — говорив Поттер після відходу в Челсі. 

Нагадаємо, що Грем Поттер не має тренерської роботи вже понад рік.