Англія

Football.ua розбирається у не надто вдалих виступах англійського вінгера.

Джек Гріліш провів бесіду з головним тренером Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою перед фіналом Кубка Англії, де йому було сказано відновити свою найкращу форму перед наступним сезоном.

Гріліш, за словами джерела, близького до гравця, визнає, що його сезон-2023/24 фактично був невдалим. Його переслідувала низка травм і проблеми поза полем.

Протягом кампанії-2023/24 Гвардіола кілька разів висловлював свою стурбованість щодо Гріліша. Справа стала актуальною на початку травня після того, як гравці Сіті отримали три дні відпочинку, щоб бути в кращих кондиціях між важливими іграми проти Вулвергемптона і Фулгема.

Коли коучу відзвітували про тренування, Гвардіола відчув, що зусилля Джека були значно нижчими від очікувань. Згодом вінгера не було в складі на гру з Фулгемом, а Гвардіола публічно пояснив це хворобою.

Після цього Гріліш не зіграв жодної хвилини у чотирьох матчах і вилетів зі збірної Англії.

Повернувшись у команду для участі у топових матчах з Реалом та Челсі у квітні, Джек швидко знову впав у немилість, вийшовши лише в одному з попередніх семи матчів.

Гвардіола та вінгер провели кілька розмов про його форму та настрій протягом сезону, остання з яких відбулася у кінці сезону, коли вони обговорювали подальший шлях після міжсізоння. Незважаючи на те, що Гвардіола був розчарований, іноді розлючений, через Гріліша цього сезону, він цінує гравця та його особистість. Тренер Манчестер Сіті кинув йому виклик знову вийти на топ-рівень.

У деяких колах навіть повідомлялося про потенційний літній трансфер, пов'язуючи гравця з Тоттенгемом і Баварією. Джерела, близькі до гравця, наполягають на тому, що немає жодних шансів залишити Етіхад Стедіум протягом найближчих місяців, хоча це частково пов’язано з тим, скільки коштуватиме Гріліш.

"Я не знаю, що станеться, але я знаю, що деякі гравці повинні прийняти рішення, чи залишаться вони з нами", — сказав Гвардіола після фіналу Кубка Англії.

Це більше стосується голкіпера Едерсона, який мав намір підписати новий контракт навесні, але зараз зважує пропозицію від Аль-Іттіхада з Професійної ліги Саудівської Аравії. Сіті налаштований на те, щоб бразилець залишився, і новий контракт залишається на столі.

Майбутнє Кевіна Де Брюйне також під питанням, його оточення розглядає варіант з трансфером до Сан-Дієго з МЛС. Бернарду Сілва може піти заради нового виклику — ідея, яка також обговорювалася попередні роки.

Що стосується Гріліша, Гвардіола був більш прямим під час розмови на Вемблі.

"Він повернеться", — сказав тренер. "Цього сезону йому було важко, і Жеремі Доку зробив неймовірний крок вперед, як усі бачили в попередніх іграх. Але Джек повернеться на рівень минулого сезону, я майже впевнений".

Святкуючи перемогу в Прем'єр-лізі, Гріліш дав інтерв'ю Sky Sports, у якому сказав: "Я не відчуваю, що я виступав добре в цьому сезоні". Він високо оцінив роль Гвардіоли в допомозі йому в складні моменти.

"Він неймовірний", — сказав він про Хосепа. "У мене були моменти, коли я вимушений був знаходитися поза полем, ви знаєте, я скажу це відкрито, і він був поруч зі мною так багато, що я можу тільки подякувати йому. Він блискучий тренер".

Боротьбу Гріліша можна загалом пояснити трьома основними факторами: по-перше, Гвардіола відчув, що він один із небагатьох гравців Манчестер Сіті, чий рівень впав після того, як клуб виграв требл минулого сезону.

Іспанець змирився з тим, що його гравці страждатимуть від певного похмілля в результаті своїх історичних досягнень, але він відчував, що Гріліш потребує більше уваги, і так було протягом усього сезону.

Джек також мав проблеми з різними травмами, які тримали його у лазареті. Травма ноги у вересні означала, що він зіграв лише одну гру за шість тижнів, у той час, коли Доку, який перейшов влітку з Ренна, справляв вражаючий вплив на лівому фланзі.

Вважається, що Гріліш також був глибоко вражений злому його будинку в кінці грудня. Він грав, а його дівчина та вся родина були вдома. Вони нещодавно переїхали, і психологічний вплив на всіх, хто брав у цьому участь, вплинув на Джека, як на главу сім’ї, до такої міри, що він, як кажуть, не мог відійти від шоку ще багато тижнів.

Він пропустив чотири матчі поспіль протягом цього періоду, що помітно розчарувало, а потім він отримав ще одне пошкодження в матчі Ліги чемпіонів з Копенгагеном у лютому.

"Я не спілкувався з лікарем, але Джек виглядає не дуже. Шкода, тому що за попередні кілька днів його ставлення до тренувань було набагато, набагато кращим", — сказав Гвардіола, натякаючи на ті погані часи.

Через кілька днів він додав: "Якщо гравець отримує пошкодження через 10-15 хвилин після виходу на поле, це тому, що він все ще не був у формі, взагалі не у формі". Напередодні повернення Гріліша через кілька тижнів він дав ще один коментар, коли його запитали, чи потрібен гравцю збірної Англії час, щоб повернутися до виступів.

"Чому в минулому сезоні все йшло вгору, а в цьому сезоні — вниз? Є причина. Ви не можете чекати, коли вам дадуть три-чотири гри, щоб бути у формі. А інші футболісти, які не грають? Вони заслуговують на те, щоб не грати?".

Джек відчайдушно прагнув повернутися до команди і зробив це лише через два тижні, що, як визнають близькі до нього джерела, було занадто рано.

До того моменту сезону зійшлися головні чинники: Гріліш, який зробив більший регрес, ніж багато його товаришів по команді в результаті требла, і який потім постраждав від злому в його будинку, був фізично не в змозі допомогти команді на полі.

Як натякав Гвардіола під час прес-конференцій, він і його помічники відчували, що Гріліш проводив багато часу з друзями та не доглядав за своїм тілом під час тренувань належним чином.

"Особисто для мене це був важкий сезон після високих результатів минулого року", — сказав Гріліш у квітні. "Я багато спілкувався з менеджером, і він дуже добре поговорив зі мною. Я йому дещо винен і хочу відплатити йому зараз своєю грою".

Хоча Гвардіола та Сіті підтримували його протягом сезону, напруга справді закипіла раніше в травні, коли він мав труднощі на тренуванні перед грою з Фулгемом, у той час, коли Манчестер Сіті потрібно було виграти кожен матч, щоб знову стати чемпіоном Прем’єр-ліги.

Незважаючи на це, і Гріліш, і Сіті планують провести ще один сезон разом.

За матеріалами The Athletic