Англія

Коментар захисника стосовно виступів за команду.

Габріел Магальяйнс висловив думку стосовно свого відношення до Корінтіанса.

"Корінтіанс – це відколи я народився. І сьогодні я не думаю, що це може бути якось інакше", — цитує Габріела ресурс Metro.

"Я все ще їжджу на матчі Корінтіанса потягом. Це моя мрія, я хочу грати за Корінтіанс, я хочу відчувати цю енергетику.

Іноді я зупиняюся і думаю: "Ти мрієш грати за Корінтіанс?". Мрію. "Коли б ти хотів грати за Корінтіанс?". Як на мене, я був би в Корінтіансі вже завтра. Сподіваюся, це не займе багато часу, тому що я хочу якомога швидше відчути енергію цих неймовірних вболівальників".

Цього сезону 26-річний гравець провів 50 матчів в усіх можливих турнірах та забив 4 голи.