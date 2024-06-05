Іспанія

Українського вінгера можуть придбати за 30 мільйонів євро.

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів кількох топ-клубів Європи. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлені Арсенал та Мілан, а також Тоттенгем, який на відміну від двох перших команд виступить у Лізі Європи, а не у Лізі чемпіонів, куди пробилася Жирона.

Наголошується, що керівництво каталонського клубу не горить бажанням відпускати футболіста, контракт із яким розрахований до літа 2027 року. У ньому є пункт про викуп за 30 мільйонів євро.

Сам Віктор нещодавно заявляв, що він може покинути Жирону цього літа, але хотів би зробити це правильно.

Цього сезону Циганков провів 34 матчі, в яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.