Голкіпер прокоментував продовження контракту з Манчестер Сіті.
Штефан Ортега, Getty Images
08 червня 2024, 13:38
Англійський Манчестер Сіті продовжив контракт із резервним воротарем Штефаном Ортегою.
Після завершення офіційного підписання нової угоди, 31-річний виконавець прокоментував своє рішення й надалі виступати за "містян".
"Я радий, що залишуся в Манчестер Сіті на довший термін.
Це футбольний клуб, який забезпечує гравців усім необхідним для того, щоб бути найкращими. Кожного дня я відчуваю мотивацію та виклик, і я виріс як воротар із тих пір, як приїхав сюди два роки тому.
Моя сім’я дуже добре облаштувалась у Англії. Мені й самому тут усе подобається.
Підписання цієї угоди означає, що тепер я можу на 100% зосередитися на наступному сезоні і не тільки", — заявив німецький виконавець.
За останній Ортега провів 20 матчів, пропустив 20 голів та вісім разів відстояв "на нуль".