Англія

Голкіпер прокоментував продовження контракту з Манчестер Сіті.

Англійський Манчестер Сіті продовжив контракт із резервним воротарем Штефаном Ортегою.

Після завершення офіційного підписання нової угоди, 31-річний виконавець прокоментував своє рішення й надалі виступати за "містян".

"Я радий, що залишуся в Манчестер Сіті на довший термін.

Це футбольний клуб, який забезпечує гравців усім необхідним для того, щоб бути найкращими. Кожного дня я відчуваю мотивацію та виклик, і я виріс як воротар із тих пір, як приїхав сюди два роки тому.

Моя сім’я дуже добре облаштувалась у Англії. Мені й самому тут усе подобається.

Підписання цієї угоди означає, що тепер я можу на 100% зосередитися на наступному сезоні і не тільки", — заявив німецький виконавець.

За останній Ортега провів 20 матчів, пропустив 20 голів та вісім разів відстояв "на нуль".