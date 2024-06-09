Англія

Цікава кандидатура.

Англійський Брайтон визначився з заміною Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера команди.

За інформацією німецького журналіста Флоріана Плеттенберга, керівництво "чайок" в усному порядку домовилося з керманичем німецького Санкт-Паулі Фабіаном Гюрцелером. Зазначається, що 31-річний фахівець хоче очолити Брайтон.

Наразі англійський клуб веде переговори з "Піратами" щодо компенсації.

Нагадаємо, Фабіан Гюрцелер вивів гамбурзький клуб у першу Бундеслігу, набравши 69 очок у Бундеслізі 2 та фінішувавши на першій сходинці турнірної таблиці.