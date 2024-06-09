Англія

Француз свого часу подавав великі надії.

Лондонський Тоттенгем вирішив розірвати контракт з півзахисником команди Тангі Ндомбеле. Про це повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, головний тренер "шпор" Анге Постекоглу не розраховує на 27-річного футболіста, який крайні два сезони провів у орендах в Наполі та Галатасараї.

Контракт гравця з лондонцями розрахований до 30 червня 2025 року.

Тангі Ндомбеле приєднався до Тоттенгема влітку 2019 року, перейшовши з французького Ліона за 60 млн. євро. З того часу він відіграв за "шпор" 91 матч, забив десять голів та віддав дев'ять результативних передач.